В Пензенской области введен план «Ковер». Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Олег Мельниченко.

Он добавил, что в регионе ограничено движение самолетов.

На этом фоне в Росавиации заявили, что аэропорт Пензы временно не принимает и не отправляет рейсы. Пост об ограничениях был опубликован в 23:52 накануне. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов.

Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

