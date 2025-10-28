Суд удовлетворил жалобу на смягчение наказания журналистке Баязитовой

Суд во Владимирской области удовлетворил жалобу прокуратуры на замену лишения свободы на принудительные работы журналистке Александре Баязитовой. Об этом пишет ТАСС.

«Представление прокурора удовлетворили», — сказали журналистам в правоохранительных органах.

В начале сентября Судогодский районный суд Владимирской области заменил на исправительные работы.

В ноябре 2023 года Баязитову приговорили к пяти годам лишения свободы. Инстанция признала женщину виновной в вымогательстве крупной суммы денег у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова.

По данным следствия, журналистка и медиатехнолог Ольга Архарова требовали заплатить им за неразмещение в интернете негативной информации о некоторых людях.

В 2024 году журналистка обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании. Она написала письмо из исправительной колонии №1 во Владимирской области.

Ранее Баязитова обвинила своего бывшего адвоката в мошенничестве.