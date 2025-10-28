На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд удовлетворил жалобу на смягчение наказания журналистке Баязитовой

Телеграм-канал Суды общей юрисдикции города Москвы

Суд во Владимирской области удовлетворил жалобу прокуратуры на замену лишения свободы на принудительные работы журналистке Александре Баязитовой. Об этом пишет ТАСС.

«Представление прокурора удовлетворили», — сказали журналистам в правоохранительных органах.

В начале сентября Судогодский районный суд Владимирской области заменил на исправительные работы.

В ноябре 2023 года Баязитову приговорили к пяти годам лишения свободы. Инстанция признала женщину виновной в вымогательстве крупной суммы денег у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова.

По данным следствия, журналистка и медиатехнолог Ольга Архарова требовали заплатить им за неразмещение в интернете негативной информации о некоторых людях.

В 2024 году журналистка обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании. Она написала письмо из исправительной колонии №1 во Владимирской области.

Ранее Баязитова обвинила своего бывшего адвоката в мошенничестве.

