Суд смягчил меру наказания журналистке Баязитовой

Судогодский районный суд Владимирской области заменил на исправительные работы наказание журналистке Александре Баязитовой, приговоренной к пяти годам лишения свободы за вымогательство у топ-менеджера Промсвязьбанка (ныне — «Банк ПСБ»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные правопорядка.

«Суд удовлетворил [ходатайство], [назначены] принудительные работы на 10 месяцев 18 дней», — говорится в сообщении.

17 августа сообщалось, что второй кассационный суд пересмотрит приговор Баязитовой.

В ноябре 2023 года Баязитову приговорили к пяти годам лишения свободы. Инстанция признала женщину виновной в вымогательстве крупной суммы денег у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова.

По данным следствия, журналистка и медиатехнолог Ольга Архарова требовали заплатить им за неразмещение в интернете негативной информации о некоторых людях.

В 2024 году журналистка обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании. Она написала письмо из исправительной колонии №1 во Владимирской области.

Ранее Баязитова обвинила своего бывшего адвоката в мошенничестве.