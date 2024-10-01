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Журналистка Баязитова попросила Путина о помиловании

Журналистка Баязитова направила Путину ходатайство о помиловании

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Телеграм-канал «Baza»

Осужденная за вымогательство журналистка Александра Баязитова попросила президента РФ Владимира Путина о помиловании. Telegram-канал Baza опубликовал ее письмо сестре, в котором она сообщила об этом.

Она написала письмо из ИК-1 во Владимирской области, куда ее этапировали после недели в СИЗО-1 во Владимире. Баязитова сообщила, что написала прошение о помиловании на имя президента.

Также она пожаловалась на то, что ей не удалось получить форменную одежду в колонии. По ее мнению, это может быть засчитано как нарушение и повлиять на решение об условно-досрочном освобождении.

В декабре 2023 года Путин допустил амнистию для ряда осужденных женщин. Член СПЧ Ева Меркачева на встрече с президентом привела в пример дело против Баязитовой, осужденной на пять лет колонии по обвинению в вымогательстве.

27 ноября 2023 года Басманный районный суд Москвы приговорил Александру Баязитову и Ольгу Архарову к пяти годам лишения свободы и 4,5 года колонии общего режима соответственно. Женщин признали виновными в вымогательстве крупной суммы денег у топ-менеджера Промсвязьбанка. Следователи выяснили, что фигурантки требовали у него заплатить им за неразмещение в сети негативных сведений о некоторых людях.

Ранее Баязитова оценила свой приговор.

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