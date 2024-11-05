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Журналистка Баязитова обвинила своего бывшего адвоката в мошенничестве

Осужденная журналистка Баязитова обвинила бывшего адвоката в мошенничестве

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Кристина Порошина/«Газета.Ru»

Осужденная за вымогательство денег журналистка Александра Баязитова обвинила своего бывшего адвоката в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства рассказал, что Баязитова написала заявление, в котором указала, что защищающий ее адвокат не выполнил свои обязательства по договору.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, уточнили в правоохранительных органах.

27 ноября 2023 года Басманный районный суд Москвы приговорил журналистку Александру Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову к пяти годам лишения свободы и 4,5 года колонии общего режима соответственно. Женщин признали виновными в вымогательстве крупной суммы денег у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Следователи выяснили, что фигурантки требовали у него заплатить им за неразмещение в сети негативных сведений о некоторых людях.

Ранее Баязитова попросила Путина о помиловании.

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