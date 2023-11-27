Суд вынес приговор журналистке Баязитовой по делу о мошенничестве

Басманный суд Москвы приговорил журналистку и администратора Telegram-канала «Адские бабки» Александру Баязитову к пяти годам, а медиатехнолога Ольгу Архарову — к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима с отменой ареста на имущество последней. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru» из зала суда.

Баязитова и Архарова признаны виновными в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. По версии следствия, они вымогали крупные суммы денег за так называемые блоки в Telegram-каналах. Речь идет о неразмещении негативной информации об определенных лицах.

По данному делу также проходит Инна Чурилова, которая тоже администрировала Telegram-каналы. Чурилова получила четыре года условно по ст. 163 УК («вымогательство»), признала вину и раскаялась.

Все трое фигурантов дела были арестованы в августе прошлого года. Баязитову и Архарову отправили в СИЗО. Чурилова, заключившая досудебное соглашение со следствием, была отправлена под домашний арест.

Адвокат Архаровой Елена Федулова ранее рассказала, что в Telegram-канале Баязитовой «Адские бабки» был размещен пост о профессиональной деятельности Ушакова и его судимости. Весной 2022 года Ушаков лично написал в чат-бот канала с просьбой разместить в отношении него позитивный пост, но Чурилова отказалась. Позже с ней пыталась договориться помощница Ушакова, но также получила отказ. По словам адвоката, в июне прошлого года помощница топ-менеджера попросила Чурилову поставить «блок» на упоминание Ушакова в «Адских бабках». Позже Чуриловой и Баязитовой перевели 420 тыс. рублей за первый месяц данной услуги. Затем Архарова предлагала продлить услуги со скидкой — за 1,2 млн рублей за три месяца.

В июле суд по ходатайству потерпевшего закрыл от общественности процесс по данному делу. 15 ноября прокурор потребовал приговорить Баязитову и Архарову к 14 и 13 годам колонии соответственно.

Ранее сообщалось, что Ушаков попросил суд избрать в отношении обвиняемых наказание, не связанное с лишением свободы.