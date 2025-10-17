В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Ульяновска (Баратаевка). Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства.

До этого Кореняко сообщил, что в аэропортах Саратова (Гагарин), Самары (Курумоч), Краснодара (Пашковский) и Калуги (Грабцево) временно ограничили прием и отправку воздушных судов.

В ночь на 16 октября аналогичные ограничения были предприняты в воздушных гаванях Волгограда и Тамбова (Донское).

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

