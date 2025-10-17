Девять аэропортов России временно прекратили работу

В еще пяти аэропортах России ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, речь идет об аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево), Нижнего Новгорода (Стригино), Сочи и Ярославля (Туношна).

Как заявил Кореняко, соответствующие меры были введены для обеспечения безопасности полетов.

Незадолго до этого аналогичные ограничения были предприняты в воздушных гаванях Саратова (Гагарин), Самары (Курумоч), Ульяновска (Баратаевка), Краснодара (Пашковский) и Калуги (Грабцево). Позднее ограничения сняли в Саратове.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее экипаж пассажирского самолета заметил дрон при посадке в московском аэропорту.