Еще два российских аэропорта ввели временные ограничения, итого 10

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Ижевска и Уфы. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — заявил представитель ведомства.

До этого ограничения были введены в аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево), Нижнего Новгорода (Стригино), Сочи и Ярославля (Туношна), а также Саратова (Гагарин), Самары (Курумоч), Ульяновска (Баратаевка), Краснодара (Пашковский) и Калуги (Грабцево). Позднее ограничения сняли в Саратове и Ульяновске.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее экипаж пассажирского самолета заметил дрон при посадке в московском аэропорту.