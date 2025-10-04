Три российских аэропорта возобновили работу после введения ограничений

В аэропортах Волгограда, Калуги и Саратова сняли временные ограничения на полеты

В аэропортах Волгограда, Калуги и Саратова сняли временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 4 октября опасность атаки беспилотников объявили в Ленинградской области, Мордовии, Пензенской области, Татарстане.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее корреспондент «Газеты.Ru» рассказала, как выживала в самолете во время действия плана «Ковер».