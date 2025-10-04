В одном из российских аэропортов ввели временные ограничения

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в Telegram-канале, что в аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

«Аэропорт Нижний Новгород (Стригино). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — поделился Кореняко.

Он уточнил, что ограничения введены с 02:05 часов мск.

До этого три российских аэропорта возобновили работу после введения ограничений. В аэропортах Волгограда, Калуги и Саратова сняли временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.

По словам Кореняко, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 4 октября опасность атаки беспилотников объявили в Ленинградской области, Мордовии, Пензенской области, Татарстане.

Ранее экс-командир ВСУ рассказал о приказе атаковать Кремль дронами.