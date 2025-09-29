На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Прокуратуре подтвердили, что архангельском техникуме отсутствовала рамка металлоискателя

Прокуратура: в техникуме в Архангельске не было рамки металлоискателя
Павел Бедняков/РИА Новости

Прокуратура Архангельской области подтвердила, что в техникуме, где произошло нападение бывшего студента, не было рамки металлоискателя. Об этом пишет РИА Новости.

«Рамки металлоискателя не было. Каким образом, молодой человек прошел в учебное заведение, будет выяснено в процессе следствия», — сказали в ведомстве.

До этого студенты рассказывали СМИ, что на входе дежурит женщина, которая должна проверять студенческие билеты, но делает это не всегда.

Нападение произошло утром 29 сентября. По данным СМИ, молодой человек ворвался в архангельский техникум в перчатках и маске. Во время визита он изрезал ножом нескольких педагогов и студента. По предварительной информации, также пострадал гардеробщик.

Подозреваемого уже задержали, в его отношении возбудили уголовное дело.

Известно, что раньше молодой человек учился в этом учреждении, но его отчислили. За несколько часов до нападения он якобы поменял аватар в соцсетях на мужчину с пистолетом.

Позже глава региона Александр Цыбульский сообщил, что в техникуме продолжается учебный процесс. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавил губернатор.

Ранее иркутянин напал с двумя ножами на сотрудников поликлиники из-за недовольства их работой.

