Стало известно о еще одном пострадавшем при нападении юноши в техникуме Архангельска

В Архангельске стало известно о еще одном пострадавшем во время нападения бывшего студента на педагогов в учебном заведении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ.

По предварительной информации, еще одним пострадавшим стал гардеробщик. Информация о его состоянии и другие детали не уточняются.

По данным Mash, мужчина сидел на входе и пытался остановить нападавшего, но сам получил удар.

Нападение произошло сегодня утром. Молодой человек ворвался в местный техникум и напал на педагогов. Сначала он нанес травмы педагогу по русскому языку и литературе, затем – еще одному педагогу и студенту.

Подозреваемого смогли остановить другие учащиеся. Предварительно, молодой человек хотел отомстить за отчисление. Юношу задержали, в его отношении возбудили уголовное дело.

По данным Telegram-каналов, за два часа до произошедшего он поменял аватар в социальных сетях на мужчину с пистолетом.

