В архангельском техникуме, где произошло нападение, продолжается учеба

Учебный процесс в архангельском техникуме, где юноша напал на двух педагогов, продолжается. Об этом сообщил глава региона Александр Цыбульский в своем Telegram-канале.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Учебный процесс в техникуме продолжается в штатном режиме», — написал он.

29 сентября бывший студент техникума в Архангельске зашел в здание учебного заведения и напал с ножом на сотрудников. По данным регионального управления Следственного комитета, пострадали две женщины, их госпитализировали. При этом Telegram-канал Mash пишет, что пострадавших трое — преподаватель по русскому языку и литературе, соцпедагог и один из студентов.

Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело о покушении. Остановили молодого человека студенты техникума: по данным SHOT, они погнались за юношей после того, как он атаковал преподавателя, загнали его в угол и скрутили. Теперь подростков хотят представить к награде.

Ранее стало известно о состоянии одной из пострадавших при нападении в архангельском техникуме.