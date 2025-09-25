На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Иркутянин напал с двумя ножами на сотрудников поликлиники из-за недовольства их работой

Мужчину, напавшего на двух медиков в Иркутске, отправят на принудительное лечение
Shutterstock

Жителя Иркутска, изрезавшего ножом заместителя главного врача и секретаря местной поликлиники, отправят на лечение. Об этом сообщает прокуратура Иркутской области.

Дело о покушении на жизнь двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности было возбуждено в отношении 59-летнего местного жителя, который ранее не был судим. Его мотивом, по данным следствия, стали «личные неприязненные отношения» с сотрудниками поликлиники больницы №8 на улице Баумана. Как уточняется, мужчина не был доволен качеством их работы.

Согласно материалам дела, утром 3 июля этого года обвиняемый взял два ножа и пять перцовых баллончиков и пришел в поликлинику. Оказавшись в кабинете, он распылил перцовый баллончик в лицо заместителю главного врача и секретарю. Затем ударил ножом первую женщину не менее пяти раз в голову, шею и руку, а вторую — не менее трех раз. На крики прибежала заведующая поликлиники и вызвала помощь. Сотрудники медучреждения и пациенты смогли обезвредить мужчину, закрыв его в кабинете до приезда полиции. Пострадавших экстренно госпитализировали, что спасло им жизни.

В итоге прокуратура Ленинского района Иркутска направила дело в суд, однако судить мужчину не будут. К нему по результатам судебно-психиатрческой экспертизы применят принудительные меры медицинского характера.

Ранее россиянин напал на врача спустя два месяца после выхода из колонии.

