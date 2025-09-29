В архангельском техникуме, где юноша напал на людей с ножом, не было рамок на входе

SHOT: в техникуме Архангельска, где юноша напал на людей, не было рамок на входе

В учебном заведении Архангельска, где произошло нападение на педагогов, не было проверки на входе. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как рассказали студенты техникума, на входе дежурит женщина, которая должна проверять студенческие билеты, но делает это не всегда. Помимо этого, в заведении якобы отсутствуют специальные рамки.

Этим, по данным SHOT, молодой человек и воспользовался. Свой студенческий билет он сдал после отчисления, а во время нового визита документы у него не требовали.

Молодой человек, по данным СМИ, ворвался в техникум утром, на нем была маска, при себе у бывшего студента был нож. Во время визита он напал на нескольких человек, среди пострадавших – педагоги учреждения. Предварительно, пострадал и гардеробщик.

По данным Telegram-каналов, за пару часов до нападения молодой человек сменил аватар в соцсетях на рисунок мужчины с пистолетом.

Ранее в Воронежской области бывший ученик ворвался в школу с молотком.