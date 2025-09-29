На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В архангельском техникуме, где юноша напал на людей с ножом, не было рамок на входе

SHOT: в техникуме Архангельска, где юноша напал на людей, не было рамок на входе
true
true
true
close
СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

В учебном заведении Архангельска, где произошло нападение на педагогов, не было проверки на входе. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как рассказали студенты техникума, на входе дежурит женщина, которая должна проверять студенческие билеты, но делает это не всегда. Помимо этого, в заведении якобы отсутствуют специальные рамки.

Этим, по данным SHOT, молодой человек и воспользовался. Свой студенческий билет он сдал после отчисления, а во время нового визита документы у него не требовали.

Молодой человек, по данным СМИ, ворвался в техникум утром, на нем была маска, при себе у бывшего студента был нож. Во время визита он напал на нескольких человек, среди пострадавших – педагоги учреждения. Предварительно, пострадал и гардеробщик.

По данным Telegram-каналов, за пару часов до нападения молодой человек сменил аватар в соцсетях на рисунок мужчины с пистолетом.

Ранее в Воронежской области бывший ученик ворвался в школу с молотком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами