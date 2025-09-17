На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Израиль намерен открыть авиарейсы между Тель-Авивом и Краснодаром

Минтуризма Израиля: Тель-Авив планирует прямые рейсы в Краснодар
Mini Onion/Shutterstock/FOTODOM

Израиль намерен открыть авиарейсы между Тель-Авивом и Краснодаром. Об этом заявила глава представительства Министерства туризма Израиля в России Ксения Воронцова, передает РИА Новости.

«Планируется запуск рейсов Тель-Авив — Краснодар», — рассказала она.

До этого генеральный директор министерства туризма Израиля Дани Шахар заявил, что к 2026 году туризм из России в Израиль вернется к допандемийному уровню. Он также выразил надежду, что глобальные конфликты закончатся к 2026 году и страны смогут вернуться к допандемийным показателям туризма.

17 сентября авиакомпания «Азимут» выполнила международный рейс из аэропорта Краснодара, который был закрыт в феврале 2022 года. Самолет отправился в Стамбул.

Также сообщалось, что в аэропорт Краснодара прибыл первый международный рейс после его открытия. Рейс в Краснодар из Стамбула совершила также авиакомпания «Азимут».

В тот же день самолет авиакомпании «Аэрофлот» выполнил первый рейс в аэропорт Краснодара после открытия воздушного пространства и возобновления полетов.

Ранее в аэропорт Токио ударила молния.

