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В Израиле рассказали, когда туризм из России вернется к допандемийному уровню

Минтуризма Израиля: к 2026 году туризм из РФ вернется к допандемийному уровню
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Fotostand/Dostmann/Global Look Press

К 2026 году туризм из России в Израиль вернется к допандемийному уровню. Об этом ТАСС заявил генеральный директор министерства туризма Израиля Дани Шахар.

«Уже сейчас начался небольшой рост, но значительного увеличения турпотока мы ждем к октябрю. Я надеюсь, что глобальные конфликты закончатся к 2026 году. И в 2026 году мы сможем вернуться к допандемийным показателям или даже их превзойти. Особенно среди российских туристов, потому что мы знаем, что россияне возвращаются намного быстрее, чем кто бы то ни было», — считает Шахар.

В апреле сообщалось, что количество авиарейсов из России в Израиль удвоится к июню.

Отмечается, что еще в феврале текущего года директор департамента Министерства туризма Израиля в России /Владимир Шкляр озвучил прогноз о двукратном увеличении туристического потока из России в Израиль.

Ранее в России опровергли сообщения о массовом спросе на туры в Иран среди граждан.

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