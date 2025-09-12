На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трехлетний россиянин «сознательно нарушил» границу Украины и попал в базу «Миротворца»

В базу данных украинского сайта «Миротворец» внесли трехлетнего россиянина
Evgeny Atamanenko/Shutterstock/FOTODOM

Трехлетний гражданин России попал в базу данных украинского сайта «Миротворец», передает РИА Новости.

На сайте уточняется, что родившийся 9 июня 2023 года Тимур «сознательно нарушил» границу республики.

Это не первый случай, когда в базу попадают дети из России. На этой неделе туда попали 13-летний Руслан и пятилетний Никита. Подростка обвиняют в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины»: школьник якобы незаконно проник в республику. А Никиту, как и Тимура, внесли в базу за то, что он «сознательно нарушил» госграницу страны.

Созданный в 2014 году сайт «Миротворец» ставит своей целью установление личностей и публикацию персональных данных лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины. Ресурс был создан по инициативе внештатного советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. До 2016 года партнерами ресурса официально считались МВД, главное управление разведки и другие силовые структуры государства.

Ранее Михаил Ефремов попал в базу «Миротворца», пока сидел.

