В аэропортах Волгограда и Ярославля ввели временные ограничения

«Росавиация»: временные ограничения введены в аэропортах Волгограда и Ярославля

Временные ограничения на прием и отправление рейсов введены в аэропортах Волгограда и Ярославля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель «Росавиации» Артем Кореняко.

Согласно информации ведомства, ограничения действуют в аэропорту «Волгоград» и аэропорту «Туношна» в Ярославле. Подробности о характере и сроках действия ограничений не уточняются.

В ночь на 12 сентября аэропорт Калуги временно не принимал и не отправлял рейсы.

До этого ограничения вводили в аэропортах Нижнекамска, Самары и Геленджика.

7 сентября сотни пассажиров застряли в аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино) из-за ограничений, вызвавших задержки рейсов в Москву, Екатеринбург и Анталью. Работа воздушной гавани была парализована до 9 утра, пассажирам пришлось ночевать там.

Ранее сообщалось, что сотрудники российской авиакомпании незаконно брали деньги за ручную кладь.