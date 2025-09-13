На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аэропорт Геленджика приостановил прием рейсов

АЭРОПОРТ ГЕЛЕНДЖИК/VK

Аэропорт Геленджика временно перестал принимать рейсы из-за непогоды. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Южная транспортная прокуратура.

«Аэропорт Геленджика из-за погодных условий временно не принимает рейсы. Воздушные суда уходят на запасные аэродромы», — сказано в сообщении.

Как отмечается, транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с ограничением работы воздушной гавани, транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров.

10 сентября в аэропорту Геленджика вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Представитель Росавиации Артем Кореняко заявлял, что такая мера была необходима для обеспечения безопасности полетов.

10 июля после длительного после длительного перерыва возобновил работу аэропорт Геленджика — его закрыли сразу после начала специальной военной операции (СВО) и больше трех лет он не принимал рейсы. Об открытии сообщили неожиданно и практически в самый разгар курортного сезона. В целях безопасности самолеты будут летать в Геленджик только в светлое время суток — с 8:30 до 20:00 по московскому времени.

Ранее сотни пассажиров застряли в аэропорту Нижнего Новгорода.

