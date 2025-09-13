В двух российских аэропортах ввели ограничения на прием и отправку рейсов

Временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в аэропортах Гагарин в Саратове и Курумоч в Самаре. Об этом в своем < a href=«https://t.me/korenyako/2104» target=«_blank»>Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Заявление было опубликовано в 8:04 мск.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркивается в тексте.

Утром 13 сентября аэропорты в Ярославле и Волгограде также приостановили обслуживание рейсов. Причиной послужило введение ограничений на прием и выпуск воздушных судов.

По данным министерства обороны РФ, дежурные средства противовоздушной обороны в период с 23:00 мск 12 сентября до 6:00 мск 13 сентября перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотника самолетного типа. Больше всего целей — 15 — сбили в Ростовской области. В Белгородской области ликвидировали 12 дронов, в Волгоградской области — 10, в Республике Крым — два, в Смоленской, Калужской и Курской областях — по одному.

Никакой информации о пострадавших к текущему моменту не поступало.

Ранее в московских аэропортах на фоне атаки беспилотников задержали или отменили 50 рейсов.