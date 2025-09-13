Аэропорт Самары возобновил работу

В аэропорту Самары сняли ограничения на прием и отправку самолетов

В аэропорту Самары (Курумоч) сняли ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, такая мера вводилась для обеспечения безопасности полетов.

Кореняко добавил, что в период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет.

Утром 13 сентября аэропорты в Ярославле и Волгограде приостанавливали обслуживание рейсов. Причиной послужило введение ограничений на прием и выпуск воздушных судов.

Аналогичные ограничения также вводились в аэропортах Гагарин в Саратове и Курумоч в Самаре.

Кроме того, в субботу аэропорт Геленджика временно перестал принимать рейсы из-за непогоды. Из-за этого самолетам пришлось «уходить» на запасные аэродромы.

Ранее сотни пассажиров застряли в аэропорту Нижнего Новгорода.