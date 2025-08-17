На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд пересмотрит приговор осужденной на пять лет журналистке Баязитовой

Суд пересмотрит приговор журналистке Баязитовой, осужденной за вымогательство
Кристина Порошина/«Газета.Ru»

Второй кассационный суд пересмотрит приговор журналистке Александре Баязитовой, приговоренной к пяти годам лишения свободы за вымогательство. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«Зарегистрирована апелляционная жалоба осужденной Баязитовой А. В. на приговор Басманного районного суда города Москвы, судебное заседание назначено на 28 августа», — рассказал источник агентства.

Басманный районный суд Москвы в конце ноября 2023 года приговорил Баязитову к пяти годам лишения свободы. Инстанция признала женщину виновной в вымогательстве крупной суммы денег у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. По данным следствия, журналистка и медиатехнолог Ольга Архарова требовали заплатить им за неразмещение в интернете негативной информации о некоторых людях.

1 октября прошлого года Александра Баязитова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании. Она написала письмо из исправительной колонии №1 во Владимирской области.

В апреле 2025 года женщина подала ходатайство об условно-досрочном освобождении, однако ей отказали. Telegram-канал Baza писал, что журналистка так и не признала свою вину. Она продолжает настаивать на том, что возбужденное против нее уголовное дело было сфабриковано.

Ранее Баязитова обвинила своего бывшего адвоката в мошенничестве.

