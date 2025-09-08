Донецк попал под массированный удар украинских беспилотников

Вооруженные силы Украины (ВСУ) массово атакуют Донецк беспилотниками, налет дронов отражают системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

По его словам, в центральных районах города наблюдаются задымления, слышны взрывы.

7 сентября ВСУ атаковали Донецк с помощью беспилотников. В том числе удары были нанесены по парку «Гулливер», где пострадали шесть мирных жителей. Как рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, люди получили ранения средней степени тяжести. Среди пострадавших — двое мужчин 1992 и 2004 годов рождения, две девушки 2003 года рождения, одна девушка 2006 года рождения и девочка 2011 года рождения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия оставляет за собой право дать адекватный ответ на террористическую атаку ВСУ по парку в Донецке. По ее словам, Киев целенаправленно бил по детям и их родителям. Захарова добавила, что в данных действиях очевидна нацеленность Киева на эскалацию вооруженного противостояния, а также на срыв любых попыток мирного урегулирования.

Ранее ВСУ ударили по жилому дому в Донецке из РСЗО HIMARS.