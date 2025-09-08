На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинский беспилотник ударил по многоэтажке в Макеевке

РИА: дрон ВСУ ударил по многоэтажке в Макеевке, начался пожар в восьми квартирах
true
true
true
close
Shutterstock/Al.geba

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар беспилотником по многоэтажному дому в Макеевке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Инцидент произошел в Червоногвардейском районе города. Атака БПЛА вызвала пожар в восьми квартирах. В настоящее время возгорание ликвидировано.

По предварительным данным, есть пострадавшие.

8 сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ ударили пришлись по Калининскому району Донецка и Красногвардейскому району Макеевки, в результате чего были повреждены шесть жилых домов, здание школы и два автомобиля. Противник использовал артиллерию и беспилотники.

7 сентября ВСУ атаковали Донецк с помощью беспилотников. В том числе удары были нанесены по парку «Гулливер», где пострадали шесть мирных жителей. Как рассказал Пушилин, люди получили ранения средней степени тяжести. Среди пострадавших — двое мужчин 1992 и 2004 годов рождения, две девушки 2003 года рождения, одна девушка 2006 года рождения и девочка 2011 года рождения.

Ранее Захарова заявила о праве России дать адекватный ответ на атаку ВСУ по парку в Донецке.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами