Украинский беспилотник ударил по многоэтажке в Макеевке

РИА: дрон ВСУ ударил по многоэтажке в Макеевке, начался пожар в восьми квартирах

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар беспилотником по многоэтажному дому в Макеевке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Инцидент произошел в Червоногвардейском районе города. Атака БПЛА вызвала пожар в восьми квартирах. В настоящее время возгорание ликвидировано.

По предварительным данным, есть пострадавшие.

8 сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ ударили пришлись по Калининскому району Донецка и Красногвардейскому району Макеевки, в результате чего были повреждены шесть жилых домов, здание школы и два автомобиля. Противник использовал артиллерию и беспилотники.

7 сентября ВСУ атаковали Донецк с помощью беспилотников. В том числе удары были нанесены по парку «Гулливер», где пострадали шесть мирных жителей. Как рассказал Пушилин, люди получили ранения средней степени тяжести. Среди пострадавших — двое мужчин 1992 и 2004 годов рождения, две девушки 2003 года рождения, одна девушка 2006 года рождения и девочка 2011 года рождения.

Ранее Захарова заявила о праве России дать адекватный ответ на атаку ВСУ по парку в Донецке.