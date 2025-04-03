Журналистке Баязитовой отказали в УДО

Просившей президента России Владимира Путина о помиловании журналистке Александре Баязитовой отказали в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, журналистка свою вину не признала и настаивала на том, что дело против нее сфабриковано.

В конце ноября 2023 года Басманный районный суд Москвы приговорил Баязитову к пяти годам лишения свободы. Женщину признали виновной в вымогательстве крупной суммы денег у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Следователи выяснили, что журналистка вместе с медиатехнологом Ольгой Архаровой требовали заплатить им за неразмещение в сети негативных сведений о некоторых людях.

1 октября 2024 года Баязитова попросила Путина о помиловании. Она написала письмо из ИК-1 во Владимирской области, куда ее этапировали после недели в СИЗО-1 во Владимире.

Ранее Баязитова обвинила своего бывшего адвоката в мошенничестве.