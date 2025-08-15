В РФ мусульмане коллективно помолились об успехе переговоров Путина и Трампа

Духовное собрание мусульман России (ДСМР) организовало проведение коллективных молитв (дуа) об успехе переговоров президентов Российской Федерации и США Владимира Путина и Дональда Трампа, проходящих на Аляске. Об этом сообщили «Ленте.ру» в ДСМР.

Там отметили, что во время пятничного богослужения (джума-намаза) в регионах РФ верующие молились о даровании мудрости и воли главам двух государств, прекращении вооруженных конфликтов, укреплении взаимопонимания и установлении прочного мира. По словам главы ДСМР, муфтия Москвы Альбира-хазрата Крганова, в молитвах приняли участие верующие разных возрастов — от пожилых прихожан старше 95 лет до детей, обучающихся на летних курсах при мечетях.

«Сегодня как никогда важно объединить усилия для достижения взаимоприемлемых решений, которые послужат интересам народов и обеспечат справедливый мир. Мы надеемся, что Всевышний услышит наши молитвы и направит участников переговоров на путь конструктивного диалога», — отметил муфтий.

15 августа Путин и Трамп проводят саммит на Аляске. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Основная тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

В состав российской делегации вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

От Соединенных Штатов на саммите будут присутствовать глава Госдепартамента США Марко Рубио, глава американского минфина Скотт Бессент, министр торговли США Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, глава Пентагона Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи Путина и Трампа на Аляске.

Ранее в США раскрыли цели Трампа на встрече с Путиным.