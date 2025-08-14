На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Журналистка Баязитова просит суд заменить неотбытый срок

Во Владимирской области журналистка Баязитова просит суд заменить часть срока
Кристина Порошина/«Газета.Ru»

Журналистка Александра Баязитова, получившая пятилетний срок за вымогательство, просит суд заменить неотбытый срок. Это следует из материалов районного суда во Владимирской области, пишет РИА Новости.

«Предмет представления, ходатайства, жалобы… о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания… Лицо, в отношении которого поступил материал… Баязитова Александра Владимировна», — сказано в карточке дела.

Уточняется, что материалы передали судье еще в июне, заседание пройдет в начале сентября.

В апреле этого года Баязитовой отказали в условно-досрочном освобождении. Как писал Telegram-канал Baza, журналистка свою вину не признала и настаивала на том, что дело против нее сфабриковано.

В конце ноября 2023 года Басманный районный суд Москвы приговорил Баязитову к пяти годам лишения свободы. Женщину признали виновной в вымогательстве крупной суммы денег у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Следователи выяснили, что журналистка вместе с медиатехнологом Ольгой Архаровой требовали заплатить им за неразмещение в сети негативных сведений о некоторых людях.

1 октября 2024 года Баязитова попросила Путина о помиловании. Она написала письмо из ИК-1 во Владимирской области, куда ее этапировали после недели в СИЗО-1 во Владимире.

Ранее Баязитова обвинила своего бывшего адвоката в мошенничестве.

