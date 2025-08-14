Журналистка Баязитова просит суд заменить неотбытый срок

Журналистка Александра Баязитова, получившая пятилетний срок за вымогательство, просит суд заменить неотбытый срок. Это следует из материалов районного суда во Владимирской области, пишет РИА Новости.

«Предмет представления, ходатайства, жалобы… о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания… Лицо, в отношении которого поступил материал… Баязитова Александра Владимировна», — сказано в карточке дела.

Уточняется, что материалы передали судье еще в июне, заседание пройдет в начале сентября.

В апреле этого года Баязитовой отказали в условно-досрочном освобождении. Как писал Telegram-канал Baza, журналистка свою вину не признала и настаивала на том, что дело против нее сфабриковано.

В конце ноября 2023 года Басманный районный суд Москвы приговорил Баязитову к пяти годам лишения свободы. Женщину признали виновной в вымогательстве крупной суммы денег у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Следователи выяснили, что журналистка вместе с медиатехнологом Ольгой Архаровой требовали заплатить им за неразмещение в сети негативных сведений о некоторых людях.

1 октября 2024 года Баязитова попросила Путина о помиловании. Она написала письмо из ИК-1 во Владимирской области, куда ее этапировали после недели в СИЗО-1 во Владимире.

Ранее Баязитова обвинила своего бывшего адвоката в мошенничестве.