Аэропорт Саратова приостановил работу

В аэропорту Саратова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточнил он.

7 августа ограничения на прием и отправку самолетов вводились в аэропорту Калуги. Такая мера была введена для обеспечения безопасности полетов.

Утром 3 августа в петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В этот же день ограничения на прием и выпуск самолетов также вводились в аэропорту Пскова. Кроме того, аэропорт Сочи временно ограничил работу для безопасности полетов гражданских воздушных судов. Позднее ограничения были сняты.

Ранее представитель Росавиации Кореняко застрял в самолете на несколько часов.