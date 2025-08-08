На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аэропорт Саратова приостановил работу

В аэропорту Саратова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
true
true
true
close
Zotov Dmitrii/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточнил он.

7 августа ограничения на прием и отправку самолетов вводились в аэропорту Калуги. Такая мера была введена для обеспечения безопасности полетов.

Утром 3 августа в петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В этот же день ограничения на прием и выпуск самолетов также вводились в аэропорту Пскова. Кроме того, аэропорт Сочи временно ограничил работу для безопасности полетов гражданских воздушных судов. Позднее ограничения были сняты.

Ранее представитель Росавиации Кореняко застрял в самолете на несколько часов.

