Два российских аэропорта приостановили работу

В аэропортах Саратова и Тамбов ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Саратова (Гагарин) и Тамбова (Донское) ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, такая мера была введена для обеспечения безопасности полетов.

Незадолго до этого опасность атаки беспилотников объявили в Липецкой и Пензенской областях, Мордовии, Ставропольском крае, Северной Осетии.

Вечером 1 августа российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 18 украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами России и Азовским морем. В Краснодарском крае было уничтожено семь дронов, над Азовским морем — пять, в Воронежской области — четыре, в Белгородской области — два.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.