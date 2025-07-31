В Балашихе локализовали возгорание в жилом доме

Сотрудники экстренных служб локализовали пожар в многоэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

«Огнеборцы <...> локализовали пожар на 550 «квадратах», — говорится в заявлении.

31 июля в многоэтажном жилом доме на улице Флерова в Балашихе произошел пожар. Возгорание возникло в одной из квартир на верхнем этаже, впоследствии огонь перекинулся на кровлю здания.

На место происшествия прибыли 90 сотрудников экстренных служб и 28 единиц техники. Специалисты эвакуировали из дома десятки человек. В том числе они на руках вынесли на улицу маломобильную женщину, квартира которой находится на четвертом этаже. По данным МЧС РФ, одного человека спасти не удалось.

30 июля в Самарской области загорелись шесть частных жилых домов. Пожар произошел на улице Каширской в поселке Придорожном, его площадь составила около 1000 квадратных метров.

На месте происшествия работали 84 сотрудника МЧС РФ и 25 единиц техники. Огнеборцам удалось ликвидировать пламя, при этом обошлось без пострадавших.

Ранее в Свердловской области при пожаре в жилом доме пострадали семь человек, из которых выжили трое.