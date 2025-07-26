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В Свердловской области пожар в доме унес жизни четырех человек

Женщина и трое детей погибли при пожаре в жилом доме в Свердловской области
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Прокуратура Свердловской области

Четыре человека, включая троих детей, погибли в результате пожара в жилом доме в селе Горный Щит в Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале.

В ночь на 26 июля в оперативные службы поступила информация о возгорании в одном из зданий на территории садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Рассвет-1». На место выехали сотрудники МЧС РФ.

«При тушении огня <...> обнаружены тела четырех человек: женщины и троих детей: юноши 17 лет и двоих детей в возрасте трех месяцев и шести лет. Кроме того, еще один шестилетний ребенок госпитализирован с ожогами 60% поверхности тела», — рассказали в надзорном ведомстве.

Там добавили, что в больницу доставили еще одну женщину с различными травмами. Кроме того, медики осмотрели двоих детей в возрасте шести и 16 лет, назначив им амбулаторное лечение.

По предварительным данным, дочь хозяина сгоревшего дома вместе с двумя детьми приехала в СНТ, пригласив с собой подругу с еще двумя детьми. Среди них была 16-летняя девочка, с которой приехал ее 17-летний друг.

В настоящее время специалисты выясняют причины пожара. По одной из версий, в помещении на первом этаже могла загореться неисправная электропроводка.

Ранее в Ростовской области при тушении пожара в торговом центре погиб спасатель.

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