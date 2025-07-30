В Самарской области пожарные ликвидировали открытое горение шести домов

Пожарные ликвидировали открытое горение шести самовольно возведенных жилых построек на площади 1000 квадратных метров в поселке Придорожном Самарской области. Об этом сообщает МЧС России по региону.
По его данным, обошлось без пострадавших.
Перед этим огнеборцы локализовали пожар, который охватил дома и надворные постройки по адресу: улица Каширская, 21.
Возгорание тушат 84 сотрудника МЧС, также привлечены 25 единиц техники.
28 июля на территории Кировского рынка в Самаре произошел пожар. В пресс-службе регионального управления МЧС РФ рассказали, что огонь охватил двухэтажное кафе и распространился на площади 150 квадратных метров. На место происшествия выезжали 48 сотрудников экстренных служб и 14 единиц техники.
До этого в селе Горный Щит в Свердловской области загорелся жилой дом на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Рассвет-1». В результате пострадали семь человек. Четверых из них спасти не удалось.
Ранее сообщалось, что в поселке Хабаровского края вторую ночь подряд горят деревянные дома.