В Самарской области пожарные ликвидировали открытое горение шести домов

Пожарные ликвидировали открытое горение шести самовольно возведенных жилых построек на площади 1000 квадратных метров в поселке Придорожном Самарской области. Об этом сообщает МЧС России по региону.

По его данным, обошлось без пострадавших.

Перед этим огнеборцы локализовали пожар, который охватил дома и надворные постройки по адресу: улица Каширская, 21.

Возгорание тушат 84 сотрудника МЧС, также привлечены 25 единиц техники.

28 июля на территории Кировского рынка в Самаре произошел пожар. В пресс-службе регионального управления МЧС РФ рассказали, что огонь охватил двухэтажное кафе и распространился на площади 150 квадратных метров. На место происшествия выезжали 48 сотрудников экстренных служб и 14 единиц техники.

До этого в селе Горный Щит в Свердловской области загорелся жилой дом на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Рассвет-1». В результате пострадали семь человек. Четверых из них спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что в поселке Хабаровского края вторую ночь подряд горят деревянные дома.