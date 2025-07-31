В Балашихе загорелся жилой дом

Пожар произошел в многоэтажном доме в Балашихе

Пожар произошел в многоэтажном жилом доме в подмосковном городе Балашихе. Об этом сообщил Telegram-канал «360 ЧП».

Здание расположено на улице Флерова.

«Пожар начался в одной из квартир. Огонь перекинулся на соседние помещения», — говорится в публикации.

В ней уточняется, что на месте происшествия находятся четыре единицы специальной техники.

На данный момент известно об одном пострадавшем — мужчине, потерявшем сознание. По предварительной информации, он пытался выбраться на улицу через балкон.

30 июля в поселке Придорожном в Самарской области загорелись шесть частных жилых домов. ЧП произошло на улице Каширской. Как рассказали в Главном управлении МЧС РФ по региону, площадь возгорания составила около 1000 квадратных метров.

На место происшествия выезжали 85 сотрудников экстренных служб и 25 единиц техники. Огнеборцам удалось ликвидировать пожар, при этом обошлось без пострадавших.

13 июля в поселке Фершампенуаз в Челябинской области произошло возгорание в двухэтажном жилом доме. В том числе пламя охватило стоящие рядом гараж и баню. В региональном управлении МЧС РФ сообщили, что пострадали два человека — их спасти не удалось.

Ранее жителя Санкт-Петербурга арестовали за поджог собственной квартиры.