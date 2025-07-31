В подмосковной Балашихе загорелась кровля многоэтажки, один человек не выжил

Кровля многоквартирного жилого дома загорелась в подмосковной Балашихе, огонь охватил площадь порядка 400 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«На улице Флерова огонь вспыхнул в квартире на последнем этаже, пламя перекинулось на кровлю дома», — говорится в публикации.

По данным ведомства, площадь пожара составляет 400 квадратных метров. Проводится эвакуация жильцов. На месте происшествия работают свыше 40 специалистов чрезвычайного ведомства, а также 14 единиц спецтехники.

В настоящее время, по информации МЧС, один человек не выжил.

Как сообщал Telegram-канал «360 ЧП», стало известно об одном пострадавшем — мужчине, который потерял сознание. По предварительной информации, он пытался выбраться на улицу через балкон.

До этого в МЧС сообщили, что в строящейся многоэтажке в Москве по улице Большая Академическая, 85 произошел пожар. Там оказались заблокированы шесть рабочих со звеньями газодымозащитной службы. Позднее в ведомстве уточнили. что жизни рабочих ничего не угрожает. После проветривания помещения пожарные МЧС России вывели их на улицу.

Ранее самокат петербуржца вспыхнул в коридоре жилого дома, оставив обугленные руины.