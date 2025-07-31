При пожаре в подмосковной Балашихе спасли еще одного человека

МЧС: из горящего дома в Балашихе вынесли женщину с инвалидностью

Из горящей многоэтажки в Балашихе Московской области спасли еще одного человека. Сотрудники МЧС вынесли из здания женщину с инвалидностью, сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

«Огнеборцы МЧС России на руках вынесли маломобильную женщину с четвертого этажа», — сказано в сообщении.

Из многоэтажного дома эвакуировали 90 человек. Развернут пункт временного размещения в школе. На месте происшествия работают 90 специалистов и 28 единиц техники.

Незадолго до этого стало известно, что возгорание в жилом доме на улице Флёрова возникло в квартире на последнем этаже, позже пламя перекинулось на кровлю здания.

23 июля на Воробьевых горах в Москве произошел пожар. Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев сообщил, что на строительной площадке большого трамплина загорелся силовой кабель. Прибывшим на место происшествия огнеборцам удалось ликвидировать пламя, при этом сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в Московской области частный дом загорелся от удара молнии.