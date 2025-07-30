В Самарской области загорелись шесть частных жилых домов

МЧС: в Самарской области пожар охватил шесть частных жилых домов на 1000 кв. м.

Шесть частных жилых домов загорелись в поселке Придорожный Самарской области. Об этом сообщило в МЧС по региону.

По его данным, сообщение о пожаре поступило по адресу: улица Каширская, 21. Площадь возгорания составила около 1000 квадратных метров.

Информации о пострадавших нет.

Огонь тушат 84 сотрудника МЧС, также привлечены 25 единиц техники.

28 июля на территории Кировского рынка в Самаре произошел пожар. В пресс-службе регионального управления МЧС РФ рассказали, что огонь охватил двухэтажное кафе и распространился на площади 150 квадратных метров. На место происшествия выезжали 48 сотрудников экстренных служб и 14 единиц техники.

До этого в селе Горный Щит в Свердловской области загорелся жилой дом на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Рассвет-1». В результате пострадали семь человек. Четверых из них — женщину, 17-летнего юношу и двоих детей в возрасте трех месяцев и шести лет — спасти не удалось. Еще одной женщине потребовалась госпитализация, двоим детям в возрасте шести и 16 лет назначили амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что в поселке Хабаровского края вторую ночь подряд горят деревянные дома.