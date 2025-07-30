Цунами после землетрясения на Камчатке достигло территории Японии

Цунами высотой около 30 сантиметров достигло после землетрясения на Камчатке побережья японского острова Хоккайдо. Об этом сообщает Метеорологическое агентство страны.

Волна была зафиксирована в портовом городе Немуро, расположенном на восточной оконечности Хоккайдо. Сейсмологи предупредили, что угроза цунами высотой до трех метров продолжает сохраняться, так как цунами может прийти в несколько волн.

Власти призвали население сохранять бдительность и не возвращаться в прибрежную зону до тех пор, пока угроза цунами не будет полностью отменена.

Угроза цунами после землетрясения, которое произошло на Камчатке, была объявлена для всего тихоокеанского побережья Японии. В связи с этим в центральной и северо-восточной части страны временно прекращено движение высокоскоростных поездов «синкансэн».

Землетрясение магнитудой около 8,7 произошло в Тихом океане возле Камчатки в 11:24 по местному времени (2:24 мск) с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Объявлена угроза цунами, зафиксированы волны до 4 метров. Власти России и соседней Японии призывают жителей покинуть прибрежную зону. «Газета.Ru» ведет онлайн-‑трансляцию событий на Дальнем Востоке.

Ранее на тихоокеанском побережье США была объявлена угроза цунами.