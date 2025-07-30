Высота цунами на Камчатке могла достигать 15 метров, заявили ученые

Высота волн цунами на побережье Камчатки местами могла достигать 10-15 метров. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН.

«Согласно нашим результатам, на некоторых участках побережья Камчатки высота цунами могла достигать 10-15 метров», — приводятся в сообщении слова руководителя лаборатории цунами Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Игоря Медведева.

Ученый объяснил, что самые большие волны наблюдаются вблизи очаговой зоны, то есть на побережье юго-восточной Камчатки и на Северных Курилах. Со слов очевидцев, в ряде пунктов на Камчатке и вблизи поселка Северо-Курильск высота волн превысила шесть метров.

Медведев также отметил, что центры цунами в Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске оповестили население о надвигающейся угрозе и рекомендовали эвакуироваться из прибрежных зон.

Землетрясение магнитудой около 8,7 произошло в Тихом океане недалеко от берегов Камчатки в 11:24 по местному времени (02:24 мск) 30 июля. Затем последовали волны цунами высотой до 4 метров, которые, по данным МЧС России, частично затопили порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие «Алаид».

Позже цунами высотой около 30 см достигли побережья японского острова Хоккайдо. Сейсмологи предупредили, что угроза цунами высотой до трех метров продолжает сохраняться, так как цунами может прийти в несколько волн.

Также волны цунами после землетрясения на Камчатке дошли до американского штата Гавайи и Калифорнии.

Ранее появилось видео, как большая волна накрыла авто с людьми и собакой после землетрясения на Камчатке.