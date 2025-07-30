«Стены ходили ходуном»: житель Камчатки рассказал о землетрясении

Житель Камчатки заявил, что толчки при землетрясении ощущались более минуты

Житель Петропавловска-Камчатского Андрей Узлов рассказал РИА Новости, что не помнит такого сильного землетрясения, которое произошло на Камчатке 30 июля. По его словам, толчки длились более минуты, стены его квартиры в это время ходили ходуном.

«Сегодня тряхнуло очень сильно. Такого раньше не ощущал. Живу на Камчатке с 1988 года... Трясло долго, более минуты, беспрерывно. Такое ощущение, что и вверх — вниз, влево — вправо, вперед — назад... Стены квартиры ходили ходуном», — поделился мужчина.

30 июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Эпицентр залегал на глубине 32 километра. Затем последовали волны цунами. Как сообщили в Институте океанологии имени П.П. Ширшова РАН, вблизи очаговой зоны, то есть на побережье юго-восточной Камчатки и на Северных Курилах, волны могли достигать в высоту 10–15 метров.

После землетрясения в Петропавловске-Камчатском введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). По словам главы городского округа Евгения Беляева, все службы приведены в состояние повышенной готовности, продолжается обследование зданий на предмет разрушений.

Ранее сообщалось, что Барановская вместе с детьми попала в эпицентр землетрясения на Камчатке.