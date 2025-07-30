Волны цунами после землетрясения на Дальнем Востоке дошли до штата Гавайи

Волны цунами после землетрясения на Дальнем Востоке дошли до американского штата Гавайи. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

«Волны цунами сейчас затрагивают штат Гавайи. Необходимо принять срочные меры для защиты жизни людей и имущества», — говорится в сообщении.

До этого глава городского округа Евгений Беляев сообщил, что в Петропавловске-Камчатском введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за землетрясения.

По его словам, все службы приведены в состояние повышенной готовности. После землетрясения продолжается обследование зданий. В первую очередь специалисты объехали объекты социальной сферы. Кроме того, как уточнил Беляев, продолжается обследование многоквартирных жилых домов. По предварительной информации, серьезных разрушений нет — есть косметические повреждения, в некоторых новостройках возникли перебои в работе лифтов.

Землетрясение магнитудой около 8,7 было зафиксировано в Тихом океане возле Камчатки в 11:24 по местному времени (02:24 мск) 30 июля. Эпицентр залегал на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Затем последовали волны цунами высотой до 4 метров.

Ранее сообщалось, что врачей, продолживших операцию при землетрясении, представят к наградам.