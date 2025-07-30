Жителей Чили предупредили об угрозе цунами после землетрясения на Камчатке

ТАСС: на побережье Чили объявлена угроза цунами после землетрясения на Камчатке

Гидрографическая и океанографическая служба Военно-морских сил Чили предупредила об угрозе цунами на побережье страны после землетрясения на Камчатке. Об этом сообщила директор Национальной службы по борьбе со стихийными бедствиями южноамериканской страны Алисия Себриан, пишет ТАСС.

«Объявляется угроза цунами на всем побережье Чили, в том числе чилийской антарктической территории», — сказала она на пресс-конференции.

Чилийские метеорологи прогнозируют, что цунами может обрушиться на береговую линию Чили 30 июля в 14:51 по местному времени (21:51 мск).

Землетрясение магнитудой около 8,7 произошло в Тихом океане возле Камчатки в 11:24 по местному времени (2:24 мск) с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Объявлена угроза цунами, зафиксированы волны до 4 метров. Власти России и соседней Японии призывают жителей покинуть прибрежную зону. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий на Дальнем Востоке.

После землетрясения на Камчатке цунами высотой около 30 сантиметров достигло побережья японского острова Хоккайдо. Волна была зафиксирована в портовом городе Немуро, расположенном на восточной оконечности Хоккайдо. Сейсмологи предупредили, что угроза цунами высотой до трех метров продолжает сохраняться.

Ранее на тихоокеанском побережье США была объявлена угроза цунами.