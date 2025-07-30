В МЧС назвали последствия цунами на Камчатке

Порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие «Алаид» оказались частично затоплены из-за волны цунами. Об этом сообщили в МЧС России.

«Волной цунами местами затоплены порт город Северо-Курильск и рыбопромышленное предприятие «Алаид», — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, население было эвакуировано.

В МЧС подтвердили, что в Петропавловске-Камчатском во время землетрясения частично обрушилось здание одного из детских садов. Как писал Telegram-канал SHOT, инцидент произошел в городском детском саду №15. Детей и взрослых в момент обрушения части стен в помещении не было, поэтому, по предварительным данным, никто не пострадал.

В Сахалинской области никто не пострадал в результате землетрясения на Камчатке, однако произошло частичное разрушение печных труб и вентиляции. На Камчатке после землетрясения несколько человек обратились за медицинской помощью. Среди пострадавших имеются те, кто получили травмы, выбегая из помещений. Так, один человек выпрыгнул в окно.

Землетрясение магнитудой около 8,7 произошло в Тихом океане возле Камчатки в 11:24 по местному времени (2:24 мск) с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Объявлена угроза цунами, зафиксированы волны до 4 метров. Власти России и соседней Японии призывают жителей покинуть прибрежную зону. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий на Дальнем Востоке.

Ранее в Елизовском районе Камчатки зафиксировали цунами высотой до 4 метров.