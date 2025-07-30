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Видео: на Камчатке большая волна накрыла авто с людьми и собакой после землетрясения

Mash: на Камчатке большая волна накрыла авто в бухте после землетрясения
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На Камчатке большая волна накрыла автомобиль с людьми после землетрясения. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Местные рассказали, что людей затопило в Малой Лагерной — вместе с песелем они гнали по своим делам, но у стихии были свои планы на этот день. Как они пережили эту встречу, смотрим на видео», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что в момент инцидента в автомобиле находились два человека и черная собака. При этом, чтобы спастись, автор видео забрался на крышу белой машины.

Землетрясение магнитудой около 8,7 произошло в Тихом океане возле Камчатки примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск) с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Объявлена угроза цунами, зафиксированы волны до 4 метров. Власти России и соседней Японии призывают жителей покинуть прибрежную зону. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

Ранее губернатор рассказал, что землетрясение на Камчатке стало сильнейшим за весь период наблюдений.

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