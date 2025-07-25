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Экс-замгубернатора Брянской области Кулешову и Егорову осудили за взятки

ТАСС: экс-замгубернатора Брянской области Егорову приговорили к лишению свободы
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Володарский районный суд Брянска признал виновными по делу о получении взятки бывших заместителей губернатора Брянской области Татьяну Кулешову и Елену Егорову, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Женщин приговорили к девяти годам лишения свободы, помимо этого Кулешовой назначили штраф в размере 10 млн рублей, тогда как Егоровой — около 8,1 млн рублей.

Незадолго до этого Володарский районный суд Брянска заслушал последние слова экс-заместителей главы Брянской области. Кулешова призналась, что мечтает побыть с семьей, а Егорова в очередной раз не признала вину и попросила справедливого решения.

В марте 2023 года сообщалось о задержании временно исполняющих обязанности замгубернатора Брянской области Егоровой и Кулешовой. В отношении женщин были возбуждены уголовные дела по статье о получении взятки в особо крупном размере.

Помимо этого суд в Брянской области продлил срок содержания под стражей бывшему замглаве региона Сергею Тимошенко и его сыну Антону по делу о взяточничестве.

Бывшего замгубернатора задержали в марте этого года. Против него возбуждены два уголовных дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. Его сыну также предъявили обвинения в посредничестве при передаче взяток при помощи фиктивного трудоустройства.

Ранее в Бурятии задержали министра по развитию транспорта.

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