Экс-заместители главы Брянской области, обвиняемые во взятках, выступили с последним словом

Володарский районный суд Брянска заслушал последние слова экс-заместителей главы Брянской области Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой, обвиняемых в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает объединенная пресс-служба Брянской области в Telegram-канале.

Кулешова призналась, что мечтает побыть с семьей.

«‎Сильнее казнить нас, чем казнили вот этими 2,5 годами проживания в нечеловеческих условиях с 40 человеками в камере, туалетом за шторкой, душем за шторкой... », — сказала она.

Егорова в очередной раз не признала вину и попросила справедливого решения.

В марте 2023 года ТАСС сообщал о задержании временно исполняющих обязанности замгубернатора Брянской области Егоровой и Кулешовой. В отношении женщин были возбуждены уголовные дела по статье о получении взятки в особо крупном размере.

Как писало РИА Новости, по делу также проходят предпринимательница из Санкт-Петербурга Валентина Автушенко, обвиняемая в даче взятки, и Евгения Матвеева, ее обвиняют в посредничестве.

В конце прошлого года дело поступило в Володарский районный суд региональной столицы. Процесс проходит в закрытом режиме.

Ранее сообщалось об обысках у вице-губернатора Брянской области.