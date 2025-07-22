На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-заместители главы Брянской области, обвиняемые во взятках, выступили с последним словом

В Брянской области бывшие чиновницы Егорова и Кулешова высказали последнее слово
true
true
true
close
Shutterstock

Володарский районный суд Брянска заслушал последние слова экс-заместителей главы Брянской области Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой, обвиняемых в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает объединенная пресс-служба Брянской области в Telegram-канале.

Кулешова призналась, что мечтает побыть с семьей.

«‎Сильнее казнить нас, чем казнили вот этими 2,5 годами проживания в нечеловеческих условиях с 40 человеками в камере, туалетом за шторкой, душем за шторкой... », — сказала она.

Егорова в очередной раз не признала вину и попросила справедливого решения.

В марте 2023 года ТАСС сообщал о задержании временно исполняющих обязанности замгубернатора Брянской области Егоровой и Кулешовой. В отношении женщин были возбуждены уголовные дела по статье о получении взятки в особо крупном размере.

Как писало РИА Новости, по делу также проходят предпринимательница из Санкт-Петербурга Валентина Автушенко, обвиняемая в даче взятки, и Евгения Матвеева, ее обвиняют в посредничестве.

В конце прошлого года дело поступило в Володарский районный суд региональной столицы. Процесс проходит в закрытом режиме.

Ранее сообщалось об обысках у вице-губернатора Брянской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами