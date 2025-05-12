Министра транспорта Бурятии задержали

Министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александра Гоге задержали по обвинению в коррупции. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

По словам заместителя председателя правительства Бурятии Вячеслава Сухорукова, общество должно знать тот вектор, по которому идет администрация региона в тесном взаимодействии со всеми правоохранительными органами.

До этого сообщалось, что осужденный за коррупцию экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов в своем прошении об условно-досрочном освобождении заявил, что не совершал преступлений, за которые был осужден.

Суд установил, что Урлашов и его подчиненные с декабря 2012 года по июль 2013 года требовали 18 миллионов рублей от бизнесмена за участие в муниципальном проекте. Урлашов утверждал, что не вымогал деньги, а сумма была выражением благодарности.

Сегодня стало известно, что сына бывшего замгубернатора Брянской области Сергея Тимошенко фиктивно оформили на работу и регулярно начисляли зарплату, что было одним из способов передачи взяток его отцу, обвиняемому в крупной коррупционной схеме.

Ранее в Краснодарском крае задержали бывшего депутата по подозрению в вымогательстве 500 млн рублей.