Экс-замглавы Брянской области продлили арест по делу о взятке в 4 млн рублей

Суд продлил арест экс-замглавы Брянской области и его сыну по делу о взятке

Суд в Брянской области продлил срок содержания под стражей бывшему главе региона Сергею Тимошенко и его сыну Антону по делу о взяточничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сергею и Антону Тимошенко продлили срок содержания под стражей по 13 августа», — говорится в сообщении.

Бывшего замгубернатора задержали в марте этого года. Против него возбуждены два уголовных дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. Его сыну также предъявили обвинения в посредничестве при передаче взяток при помощи фиктивного трудоустройства.

Расследование охватывает период с 2019 по 2021 год, когда Тимошенко-старший, будучи замгубернатора региона, курировал местные государственные и муниципальные контракты на строительство и капремонт социально значимых объектов.

Общий объем взяток, по версии следствия, превысил 4 млн рублей. Взамен Тимошенко обещал подрядчикам покровительство и помощь в получении новых контрактов.

Ранее сообщалось, что мэру Красноярска предъявили обвинения в получении взятки.