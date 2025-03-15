Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-замгубернатора Брянской области арестовали по делу о коррупции

Бывшего замгубернатора Брянской области Тимошенко арестовали на два месяца
close
Правительство Брянской области

Бывшего замгубернатора Брянской области Сергея Тимошенко заключили под стражу. Об этом сообщили в региональной пресс-службе Следственного комитета.

По данным ведомства, чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Под стражей он пробудет пока до 13 мая.

Тимошенко был задержан накануне. В 2019–2021 годах он курировал строительство и капитальный ремонт социально значимых и других объектов по государственным и муниципальным контрактам. Следствие считает, что он получал взятки от предпринимателей, которые занимались строительством спортивно-оздоровительных комплексов в Бежицком и Фокинском районах Брянска, а также от тех, кто проводил капитальный ремонт многоквартирного дома по улице Гагарина в городе Фокино.

Всего, по данным ведомства, чиновник получил более 4 миллионов рублей за покровительство предпринимателям при выполнении контрактов, подписание актов приемки выполненных работ, своевременную оплату и содействие в заключении новых контрактов.

Ранее по делу экс-замглавы Минобороны Иванова арестовали активы более чем на 2,5 млрд рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами