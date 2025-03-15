Экс-замгубернатора Брянской области арестовали по делу о коррупции

Бывшего замгубернатора Брянской области Сергея Тимошенко заключили под стражу. Об этом сообщили в региональной пресс-службе Следственного комитета.

По данным ведомства, чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Под стражей он пробудет пока до 13 мая.

Тимошенко был задержан накануне. В 2019–2021 годах он курировал строительство и капитальный ремонт социально значимых и других объектов по государственным и муниципальным контрактам. Следствие считает, что он получал взятки от предпринимателей, которые занимались строительством спортивно-оздоровительных комплексов в Бежицком и Фокинском районах Брянска, а также от тех, кто проводил капитальный ремонт многоквартирного дома по улице Гагарина в городе Фокино.

Всего, по данным ведомства, чиновник получил более 4 миллионов рублей за покровительство предпринимателям при выполнении контрактов, подписание актов приемки выполненных работ, своевременную оплату и содействие в заключении новых контрактов.

Ранее по делу экс-замглавы Минобороны Иванова арестовали активы более чем на 2,5 млрд рублей.